  • Kayseri'de Halk Otobüsü Motorunda Yangın: Faciadan kıl payı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir özel halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, otobüsün servis dışı olması sayesinde büyük bir felaketi önledi. Olay, Tacettin Veli Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.

E.E. yönetimindeki 38 AB 335 plakalı otobüs, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangının çıkmasıyla birlikte, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayın en önemli noktalarından biri, otobüsün servis dışı olması nedeniyle yolcu bulunmamasıydı. Bu durum, olası bir facianın önüne geçti. Yangın sonrası yapılan incelemelerin ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

