Kayseri'de hangi ilçenin ne kadar oyu var?

Kayseri'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin seçmen oy kullanacak.

PAYLAŞ
  • 26.04.2023 10:45
  • Güncelleme: 26.04.2023 12:10
  • 91
Kayseri'de hangi ilçenin ne kadar oyu var?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin seçmen oy kullanacak.

Kayseri’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu. Seçimlerde, merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmen oy kullanacak. Seçimde, sandık ve seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde;

“Akkışla’da 22 sandıkta 4 bin 811 seçmen, Bünyan’da 75 sandıkta 19 bin 486 seçmen, Develi’de 174 sandıkta 49 bin 463 seçmen, Felahiye’de 20 sandıkta 4 bin 530 seçmen, Hacılar’da 33 sandıkta 9 bin 543 seçmen, İncesu’da 73 sandıkta 21 bin 283 seçmen, Kocasinan 1. Bölgede 433 sandıkta 151 bin 128 seçmen, Kocasinan 2. Bölgede 393 sandıkta 139 bin 239 seçmen, Melikgazi 1. Bölgede 418 sandıkta 151 bin 119 seçmen, Melikgazi 2. Bölgede 382 sandıkta 139 bin 306 seçmen, Melikgazi 3. Bölgede 347 sandıkta 124 bin 667 seçmen, Özvatan’da 15 sandıkta 3 bin 275 seçmen, Pınarbaşı’nda 139 sandıkta 16 bin 978 seçmen, Sarıoğlan’da 47 sandıkta 10 bin 585 seçmen, Sarız’da 49 sandıkta 7 bin 978 seçmen, Talas’ta 328 sandıkta 117 bin 193 seçmen, Tomarza’da 78 sandıkta 16 bin 354 seçmen, Yahyalı’da 96 sandıkta 26 bin 789 seçmen, Yeşilhisar’da 48 sandıkta 12 bin 283 seçmen.”

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kenan Babaoğlu, Para-Okçuluk'ta Türkiye ikincisi oldu

Kenan Babaoğlu, Para-Okçuluk'ta Türkiye ikincisi oldu

Başkan Büyükkılıç, yemekhanede personel ve vatandaş ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, yemekhanede personel ve vatandaş ile buluştu

Melikgazi Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'ne yeni bir cami

Melikgazi Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'ne yeni bir cami

Mansur Yavaş: 'Bundan sonra temiz siyaset gelecek'

Mansur Yavaş: 'Bundan sonra temiz siyaset gelecek'

Milletvekili Adayı Böhürler: 'Bir abla sıcaklığıyla bütün şehri kuşatacağım'

Milletvekili Adayı Böhürler: “Bir abla sıcaklığıyla bütün şehri kuşatacağım”

Mansur Yavaş Kayseri'de konuştu

Mansur Yavaş Kayseri'de konuştu

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşener: 'Cumhurbaşkanı bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız?'

Akşener: 'Cumhurbaşkanı bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız?'

Sema Karaoğlu öncülüğünde 19 anne Çanakkale'ye gitti

Sema Karaoğlu öncülüğünde 19 anne Çanakkale'ye gitti

DAHA FAZLA
Melikgazi Belediyesi destek verdiği 16 takım ile TEKNOFEST'e katıldı

Melikgazi Belediyesi destek verdiği 16 takım ile TEKNOFEST'e katıldı

CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Selçuk Bayraktar'dan Kayserili öğrencilere ziyaret

Selçuk Bayraktar’dan Kayserili öğrencilere ziyaret

Milletvekili adayı Özsoy Sarıoğlan' da

Milletvekili adayı Özsoy Sarıoğlan' da

Akşener Kayseri'de konuştu:'Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Söyleyin ben hangisiyim'

Akşener Kayseri'de konuştu:'Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Söyleyin ben hangisiyim'