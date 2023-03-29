Kayseri'de hasar tespit çalışmaları sonlandı:1148 ağır hasarlı yapı var

Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarında 15 bin 151 yapı kontrol edildi. Bu yapılardan bin 148'inin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

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  • 29.03.2023 15:54
  • Güncelleme: 30.03.2023 09:09
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Kayseri'de hasar tespit çalışmaları sonlandı:1148 ağır hasarlı yapı var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarında 15 bin 151 yapı kontrol edildi. Bu yapılardan bin 148’inin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Kayseri’yi de etkiledi. Depremlerin ardından Kayseri Valiliği’ne 15 bin 151 başvuru yapılırken, yapılar incelendi. Yapılan incelemede 9 bin 557 yapının hasarsız, 4 bin 397 yapının az hasarlı, 49 yapının orta hasarlı ve bin 148 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca bin 52 okul da denetlenirken, bu okullardan 4’ünün orta, 17’sinin ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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