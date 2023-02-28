Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Büyük bölümü son 25 yıl içinde hayırseverler tarafından kendi adına yaptırılan ve Kahramanmaraş Depremi öncesi ve sonrasında hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve yıkımlarına başlanan bu okulların denetimini yapanlardan ve müteahhitlerinden hesap sorulup sorulmayacağını Kayseri kamuoyu merakla bekliyor.

Binlerce öğrencinin yıllarca eğitim gördüğü bu riskli yapıların hasar alma nedeni ve eksik veya hatalı malzeme kullanılıp kullanılmadığının da tespit edilip kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor.

Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası, kentte 11 okulun boşaltılmasına karar verildi. İş makinaları yardımıyla yıkımlarına başlanılan okulların yerine, depreme dayanıklı yeni bir okullar inşa edilecek.

Kayseri’de deprem öncesinde; Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilmişti.

Deprem sonrası ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edildi.

