Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Büyük bölümü son 25 yıl içinde hayırseverler tarafından kendi adına yaptırılan ve Kahramanmaraş Depremi öncesi ve sonrasında hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve yıkımlarına başlanan bu okulların denetimini yapanlardan ve müteahhitlerinden hesap sorulup sorulmayacağını Kayseri kamuoyu merakla bekliyor.

PAYLAŞ
  • 28.02.2023 13:51
  • Güncelleme: 28.02.2023 13:51
  • 432
Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Büyük bölümü son 25 yıl içinde hayırseverler tarafından kendi adına yaptırılan ve Kahramanmaraş Depremi öncesi ve sonrasında hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve yıkımlarına başlanan bu okulların denetimini yapanlardan ve müteahhitlerinden hesap sorulup sorulmayacağını Kayseri kamuoyu merakla bekliyor.

Binlerce öğrencinin yıllarca eğitim gördüğü bu riskli yapıların hasar alma nedeni ve eksik veya hatalı malzeme kullanılıp kullanılmadığının da tespit edilip kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor.

Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası, kentte 11 okulun boşaltılmasına karar verildi. İş makinaları yardımıyla yıkımlarına başlanılan  okulların  yerine, depreme dayanıklı yeni bir okullar inşa edilecek. 

Kayseri’de deprem öncesinde; Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilmişti. 

Deprem sonrası ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edildi.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bağlamış: 'Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur'

Başkan Bağlamış: “Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur”

Sarız'a 5 adet konteyner

Sarız'a 5 adet konteyner

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

DAHA FAZLA
Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 10 gözaltı

Eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonunda 10 gözaltı

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

Elbistan Kayseri Çarşısı'nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Elbistan Kayseri Çarşısı’nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

'Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır'

“Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır”