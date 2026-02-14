Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı

Kayseri, Kur'an hizmetlerine ömrünü adayan Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi'yi, Cuma namazı öncesinde düzenlenen anlamlı bir programla andı. Kabri başında gerçekleşen anma etkinliği, katılımcıların dualarıyla dolup taştı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, D.İ.B. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, İl Müftümüz Durmuş Ayvaz, D.İ.B. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Atik ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Benli gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri de etkinlikte yer aldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dua ile sona erdi. Bu anlamlı anma, Hafız Hoca Efendi'nin hatırasını yaşatmak ve Kur’an hizmetlerine olan bağlılığını bir kez daha vurgulamak amacıyla düzenlendi.

