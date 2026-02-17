Kayseri'de Hatimle Teravih Kılınacak Camiler Belli Oldu
Kayseri İl Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı. Kayseri Merkez'inde bulunan tarihi camilerden Hunat, Cami Kebir, Gülük, Lale ve Deliklitaş Camilerinde bu yıl da teravih hatimle kılınacak. Kayseri genelinde 29 camide teravih hatimle kılınacak. İşte ayrıntılar...
Kayseri İl Müftülüğünün açıkladığı bu yıl hatimle teravih kılınacak camilerin tam listesi:
Hoş Geldin Ramazan, On Bir Ayın Sultanı
Kayseri İl Müftülüğü
Hatimle Teravih Namazı Kılınan Camiler
| 1 | Melikgazi | Hunat Camii | Hunat Mahallesi Hunat Hatun Cadde No: 6 |
| 2 | Melikgazi | Cami-i Kebir Camii | Cumhuriyet Mahallesi Camikebir Cadde No: 6 |
| 3 | Melikgazi | Gülük Camii | Gülük Mahallesi Çifteönü Cadde No: 17 |
| 4 | Melikgazi | Günaydın Sultan Camii | Anbar Mahallesi Gökova Sokak No: 9 |
| 5 | Melikgazi | Hasan Hoca Camii | Hisarcık Mahallesi Hacılar Caddesi No:65 |
| 6 | Melikgazi | Kemal Hülya Elmacıoğlu Camii | Gesi Fatih Mahallesi Dinçer Sokak No: 11 |
| 7 | Melikgazi | Lale Camii | Gülük Mahallesi Leblebiciler Sokak No: 14 |
| 8 | Melikgazi | Keykubat Bedir Camii | Keykubat Mahallesi Işıl Sokak No: 44 |
| 9 | Melikgazi | Pakize Çiftlikçioğlu Camii | Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Cadde No: 18 |
| 10 | Melikgazi | Ali Erkara Camii | Erenköy Mh. Şehit Komandolar Cd. No: 59 /2 |
| 11 | Melikgazi | Çukurlu Camii | Gülük Mahallesi Düvenönü |
| 12 | Melikgazi | Deliklitaş Camii | Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı No:23 |
| 13 | Kocasinan | Ertuğrulgazi Camii | Erciyesevler Mh. Güney Sokak No: 20 |
| 14 | Kocasinan | Yenişehir Camii | Yenişehir Mahallesi Cami Cadde No: 57 |
| 15 | Kocasinan | Hacıkılıç Camii | Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Cd No: 49 |
| 16 | Kocasinan | Erkilet Karslıoğlu Camii | Ertuğrul Gazi Mah. Göz Cadde No: 1 |
| 17 | Talas | Yüzakı Ali Efendi Camii | Endürlük Mahallesi Zeliha Sokak No: 3 /1 |
| 18 | Talas | Harman Cami | Harman Mahallesi Erhan Cadde No: 92 |
| 19 | Talas | Hacı Sait Yurttaş Camii | Yenidoğan Mh Şaban Yılmaz Cd No: 27 |
| 20 | Talas | İzzet Bayraktar Camii | Mevlana Mah.Turgut Özal Cd No: 33 A |
| 21 | Tomarza | Yenimahalle Camii | Yeni Mahallesi Nergiz Sokak No: 10 |
| 22 | Tomarza | Akdere Mh. Esentepe Camii | Akdere Mh. Akdere Küme Evler No: 329 |
| 23 | Develi | Erciyes Camii | Harman Mahallesi 102. Sokak No: 2 |
| 24 | Develi | Mustafa Büyük Camii | İbrahimağa Mahallesi 159. Sokak No: 3 |
| 25 | Hacılar | Baktıroğlu Camii | Yukarı Mahallesi Yukarı güney No: 1 |
| 26 | Bünyan | Bayramlı Camii | Bayramlı Mahallesi Şehit Dursun Ergen Cadde |
| 27 | İncesu | Yeni Camii | Yeni Cami Mah. Yeni Cami Sok. No:1 |
| 28 | Yahyalı | Özkoyuncu Madazı Camii | Madazı Mah. |
| 29 | Yeşilhisar | Cami-i Kebir | Cami-i Kebir Cadde No.24 |