Kayseri'de Hatimle Teravihe Yoğun İlgi

Kayseri'de 29 farklı camide kılınan hatimli teravih namazlarını takip eden cemaatlerde Ramazanın sonlarına doğru her hangi bir azalma yaşanmazken, diğer camilerde Ramazan'ın ilk günlerine nazaran cemaat sayısında belirgin bir azalma dikkat çekiyor.

Kayseri'nin merkezinde bulunan Camii Kebir, Gülük, Hacıkılıç, Hunat, Hacıkılıç ve Deliklitaş Camilerinde bu yıl hatimle kılınan teravih namazlarını takip eden cemaat yoğunluğu istikrarını koruyor.

Bu yıl Hunat Camiinde 36. kez hatimle teravih kıldıran Prof. Dr. Yavuz Fırat, Camii Kebir'de Bekir Bal, Gülük Camide Aydın Keskin ve Lale Camiinde Mustafa Kalem hocalar tek başına hatimli teravih namazlarını kıldırırlarken, Hacı Kılıç Camiinde Yusuf Kader, Hayrullah Bacel, Mahmut Akıncı, Abdullah Keskinkılıç beraberce ve Deliklitaş Camiinde Ömer Eğerci de hafız talebesi Ahmet katip'le beraber teravih namazını hatimle kıldırıyorlar.

Kur'an Ayı olan Ramazan'ın özellikle son on günü itikaf günleri olarak bir kısım camilerde değerlendirilirken, Ramazan ayı boyunca evlerinde her gün bir cüz Kur'an okuyan müslümanlar, akşamları hatimle kıldıkları teravih namazlarında da bu cüzleri tekrar etmiş oluyorlar.

Ramazan ayı'na özel mukabele geleneği paralelinde hatimli teravih namazını da takip eden müminler, neredeyse hiçbir teravihi kaçırmadan bu istikrarlı ibadet geleneğini sürdürüyorlar.