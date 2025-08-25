Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar en düşük 29 en yüksek 30 derece olacak.

Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 25 Ağustos Pazartesi (bugün) hava sıcaklığı 30 derece, 26-27-28-29 Ağustos günlerinde ise 29 derece sıcaklık öngörülüyor.


İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:

Akkışla: 27 derece

Bünyan: 28 derece

Develi: 30 derece

Felahiye: 29 derece

İncesu: 29 derece

Özvatan: 27 derece

Pınarbaşı: 28 derece

Sarıoğlan: 28 derece

Sarız: 28 derece

Tomarza: 28 derece

Yahyalı: 30 derece

Yeşilhisar: 32 derece

Hacılar: 31 derece.

