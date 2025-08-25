Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar en düşük 29 en yüksek 30 derece olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 25 Ağustos Pazartesi (bugün) hava sıcaklığı 30 derece, 26-27-28-29 Ağustos günlerinde ise 29 derece sıcaklık öngörülüyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 27 derece
Bünyan: 28 derece
Develi: 30 derece
Felahiye: 29 derece
İncesu: 29 derece
Özvatan: 27 derece
Pınarbaşı: 28 derece
Sarıoğlan: 28 derece
Sarız: 28 derece
Tomarza: 28 derece
Yahyalı: 30 derece
Yeşilhisar: 32 derece
Hacılar: 31 derece.