Kayseri'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 29 Haziran Pazartesi günü az bulutlu 31 derece, 30 Haziran Salı günü az bulutlu 32 derece, 1 Temmuz Çarşamba günü az bulutlu 34 derece, 2 Temmuz Perşembe günü parçalı bulutlu 34 derece, 3 Temmuz Cuma günü ise az bulutlu 35 derece olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 28 derece
Bünyan: 28 derece
Develi: 29 derece
Felahiye: 30 derece
Hacılar: 28 derece
İncesu: 29 derece
Özvatan: 28 derece
Pınarbaşı: 26 derece
Sarıoğlan: 30 derece
Sarız: 26 derece
Tomarza: 28 derece
Yahyalı: 30 derece
Yeşilhisar: 32 derece.