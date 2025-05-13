Kayseri’de Hayırseverlik ve İş Birliği Ruhu Güçleniyor

Protokol töreninde, bölgenin sosyal sorumluluk bilincini yansıtan bu girişime ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri’nin, hayırseverlikte öncü ve dayanışmaya açık bir şehir olarak anıldığını belirten yetkililer, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyan bu projeye desteklerin devam edeceğini vurguladı. Hayırsever Turan Aksu’nun, toplum hizmetine yaptığı katkılar takdirle karşılanırken, bölgedeki yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerin önemine değinildi.

Yerel yöneticiler, yapılan işbirliğiyle hemşehrilerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını ve insanların yaşam kalitesini artıracak bu tür projelere öncelik verdiklerini belirtti. Ayrıca, bölgenin sosyal hizmet alanındaki çalışmalara verdiği önemin altı çizildi.

Bölgedeki sosyal gelişimler, ortak çabaların ve gönüllü katkıların sonucunda ilerliyor. Bu projelerin, toplumdaki sürdürülebilir kalkınma ve dayanışma ruhunu pekiştireceği umuluyor.