Kayseri'de Hayvancılıkta Sürdürülebilir Destek Modelleri

Projeler ve Destekler

- Koyun Dağıtımı: 2021 yılında başlatılan "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" projesi kapsamında, 2021'de 1,100, 2022'de ise 3,200 olmak üzere toplamda 4,300 koyun üreticilere teslim edildi.



- Manda Yetiştiriciliği: Kayseri ili Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı 100 asil üyeye damızlık erkek manda dağıtımı gerçekleştirildi. Bu destekle manda sütü üretim kapasitesi artırıldı ve ürün çeşitliliği genişletildi.

- Kadın Üreticilere Tavuk Desteği: Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında, 18-55 yaş arası 1,000 kadına toplam 10,000 yarka tavuk dağıtıldı. Bu destek, kadınların ev ekonomisine katkı sağlarken, doğal yumurta üretimini teşvik etti.

- Arıcılık Destekleri: Son dört yılda toplam 4,220 arı kolonisi üreticilere teslim edildi. Bu desteklerin ekonomik değeri yaklaşık 23 milyon TL olarak kaydedildi.

Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında somut ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Geliştirilen projelerle üretim kapasitesi artırılırken, kırsalda gelir çeşitliliği de güçlendiriliyor. Sürdürülebilir destek programları, klasik yardım modellerinin ötesine geçerek, kendi kendini büyüten bir sistem oluşturuyor.

Başkan Büyükkılıç, bu projelerin yerel kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, Kayseri’nin tarımsal potansiyelinin artırılmasına yönelik kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bu yaklaşım, yerel yönetimlerin kırsal kalkınmadaki rolüne de örnek teşkil ediyor.