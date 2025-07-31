Kayseri'de Haziran Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Başkan Gülsoy, ihracat rakamlarının geçen yılın aynı ayına göre %7,66 artış gösterdiğini, ancak bir önceki aya kıyasla %19,36 azalma yaşandığını ifade etti. İthalatta ise geçen yılın aynı ayına oranla %15,31 artış, bir önceki aya göre ise %13,04 azalma kaydedildi. Yılın ilk yarısında toplam ihracatın 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın geçen yılın ilk yarısına göre %2,47 artış gösterdiğini vurguladı. İlk altı aylık dönemde toplam ithalat ise 886 milyon 553 bin dolar oldu ve bu da geçen yıla göre %19,85 artış anlamına geliyor.

İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Irak, Avusturya, ABD, Polonya, Romanya, Belçika, İtalya, Fas ve Fransa'nın bulunduğunu belirten Gülsoy, Kayseri'nin ihracat pazarlarının çeşitliliğine dikkat çekti.

Sektörel bazda yapılan analizlerde ise Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri gibi sektörlerde artış gözlemlenirken, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Ham Maddeleri, Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları gibi sektörlerde ise azalma yaşandığı bildirildi.

Başkan Gülsoy, bu rakamların elde edilmesinde emeği geçen tüm firmalara ve çalışanlara teşekkür ederek, Kayseri'nin dış ticaret performansının önemine vurgu yaptı.