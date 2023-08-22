Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Haziran 2023 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre, Kayseri’de Haziran ayında 25 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 2 milyar 305 milyon 312 bin 622 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 867 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Verilen teşvik belgelerinin sektörleri incelendiğinde Elektrik Enerji Üretiminin ağırlıklı olduğu görüldü.



Kayseri’de tutarlarıyla öne çıkan yatırımlar şunlar:



-Erciyas Vagon Ulaşım Araçları A.Ş.’nin Vagon İmalatı yatırımı için 1 milyar 37 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Firma bu yatırımı ile 618 kişi istihdam etmeyi planlıyor.



- Kayseri ve Civarı Elektrik T. A.Ş.’nin İncesu’da Elektrik Dağıtım yatırımı için 470 milyon 762 bin 832 liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.



- İpek Mobilya San. Tic. A.Ş.’nin İncesu’da Elektrik Enerjisi Üretimi yatırımı için 182 milyon 470 bin 399 liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.