Kayseri'de hedef tam gün eğitime geçmek

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yeni eğitim öğretim yılıyla beraber 10 yeni okulun eğitime kazandırıldığını, sene sonu itibarıyla da 19 okulun daha teslim alınacağını söyleyerek, "Temel hedefimiz tam gün eğitime geçebilmek" dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kentte devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Yeni eğitim öğretim yılıyla beraber 10 yeni okulun eğitime kazandırıldığını, sene sonu itibarıyla da 19 okulun daha teslim alınacağını kaydeden Karaköse, "2023-2024 eğitim öğretim yılı tüm heyecanıyla, aksiyonuyla başladı. Sorunsuz bir şekilde başladık öncelikli olarak. Çocuklarımız her kademede şu anda eğitim öğretimi sürdürüyorlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilimizde 10 tane okulumuzu eğitim öğretime kazandırdık. Buradaki sürece baktığımız zaman eğitim öğretim devam ederken, bir taraftan da ihtiyaç duyulan okullara, sınıfları da hazırlamamız gerekiyor. Bu istikamette de planlamalar çok önceden yapılarak buna göre gerekli önlemler alınıyor. Bizim şu anda ilimize baktığımız zaman yatırım programımızda 82 tane yatırım gözüküyor. Bu yatırımlardan 10 tanesini teslim aldık. Oradaki eğitim öğretim süreci başladı. Şu anda fiili olarak inşaatı devam eden 20 okulumuz var. Bunlardan da 19 tanesini bu eğitim öğretim yılının sonuna kadar teslim alıp eğitim öğretime kazandırmak için planlamalarımız sürüyor. Geriye kalan okullarımızın teknik süreçleri devam ediyor. Arsa problemleri çözülüyor, zemin etütleri gerçekleştiriliyor, ihale süreçleri devam ediyor. Amacımız, öğrencilerimizi en iyi şartlarda, ulaşılabilirliği en kolay ortamlarda, en iyi sınıflarda, eğitim öğretim süreçleriyle buluşturabilmek. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle burada yereldeki başta Valimizin, belediye başkanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın, diğer belediye başkanlarımızın ve özellikle ilimizdeki hayırseverlerimiz de seferber olmuş durumda. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"100 okulun tadilatı tamamlandı"

Yaz döneminde de 100 okulun tadilatlarının bittiğini dile getiren Bahameddin Karaköse, "Her eğitim öğretim yılı sonunda okulların bir sonraki eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için tadilat süreçleri başlar. Biz de yaz döneminden itibaren bu süreçleri başlattık, planladık. Sürecin çok büyük bir kısmı da tamamlandı. Eğitim öğretim yılına 100 okulumuzda çeşitli alanlarda, örneğin işte çatıdır, ıslak zemindir, kalorifer dönüşümüdür ve benzeri ihtiyacı neyse bu istikamette tadilatları planlandı. Çok büyük bir kısmı da gerçekleşti. Okullarımızı da eğitim öğretime hazırladık. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize teslim ettik" dedi.

"Temel hedefimiz tam gün eğitime geçebilmek"

Kentte bazı okulların ikili eğitim yaptığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, yatırımlar ile tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Burada temel hedefimiz şu. Öncelikle ikili eğitim yapan okullarımız var. Onları tam gün eğitime geçirebilmek. Çocuklarımızı sınıf sayılarını en ideal sayıya indirebilmek. Bunun için de var gücümüzle bu süreci devam ettiriyoruz. Göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Ülkemizde çok önemli bir deprem yaşandı. Bu depremde insanlarımızın yaşadığı yerler gibi okullarımızda etkilendi. Biz de bu deprem bölgesine çok yakın bir iliz ve bizim de etkilenen okullarımız var. Bir taraftan etkilenen okullarımızın işlerini toparlıyoruz. Onların çok büyük bir kısmını hallettik. Onlar da en kısa zamanda yapım sürecine ihale sürecine başlayacaklar ki bazılarında da bu süreci başlattık. Tüm bu planlamalar dahilinde ilimizde de temel hedefimiz, tam gün eğitime geçebilmek. Bunun için de var gücümüzle okul kazandırmaya çalışıyoruz. Burada bu sürece destek veren tüm kurum, kuruluşlara ve özellikle hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların katkısı çok büyük. Hayırseverlerimizin desteğini yine bekliyoruz" şeklinde konuştu.