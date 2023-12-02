Kayseri’de ‘Hekimlerden Sessiz Yürüyüş’

Konuyla ilgili açıklama yapan hekim Akif Tahiroğlu, “Biz ömrünü insanlığa hayat vermeye adamış hekimler olarak; yaşamı, yaşatmayı ve barışı temsil eden beyaz önlüklerimizle bugün burada yüzyıllardır hastaların şifa bulduğu, ilmi insanlığın faydası için üreten; Moğolların dahi dokunmaya cesaret edemediği Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Tıp Medresesi önünde hasta, hekim, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri, yerleşim yerlerini, ambulansları, hastaneleri; tüm dünyanın gözleri önünde bombalayan ve hedef alan İşgalci İsrail’in soykırımına dur demek ve zulmün karşısında tüm imkanlarımızla her daim bu yolda yürüyeceğimizi sessiz çığlıklarımızla haykırmak için doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, sağlık çalışanları ve öğrencileri olarak bir araya geldik” dedi.

Kayseri’de hekimler, diş hekimleri, eczacılar, sağlık çalışanları ve öğrencilerin İsrail’in Filistin’e yaptığı soykırımı kınamak ve Filistin’e destek verme amacıyla düzenlediği sessiz yürüyüş, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’nde başlayarak Gevher Nesibe Müzesi önünde sonlandırıldı. Yürüyüş sonrası açıklamada bulunan hekim Akif Tahiroğlu, “Biz ömrünü insanlığa hayat vermeye adamış hekimler olarak; yaşamı, yaşatmayı ve barışı temsil eden beyaz önlüklerimizle bugün burada yüzyıllardır hastaların şifa bulduğu, ilmi insanlığın faydası için üreten; Moğolların dahi dokunmaya cesaret edemediği Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Tıp Medresesi önünde hasta, hekim, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri, yerleşim yerlerini, ambulansları, hastaneleri; tüm dünyanın gözleri önünde bombalayan ve hedef alan İşgalci İsrail’in soykırımına dur demek ve zulmün karşısında tüm imkanlarımızla her daim bu yolda yürüyeceğimizi sessiz çığlıklarımızla haykırmak için doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, sağlık çalışanları ve öğrencileri olarak bir araya geldik. İşgalci İsrail, 75 yıldır; insan hayatını, uluslararası hukuku hiçe sayma politikasını tüm dünyanın gözleri önünde ısrarla sürdürmüş, 7 Ekim’den bu yana sıklaştırdığı saldırıları ile büyük bir katliamı tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir. İsrail yönetimi, Gazze’de insanları su, elektrik, gıda, sağlık gibi temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakmakta; hiçbir kınamaya, uluslararası karara aldırmadan Filistin’de soykırım yapmaktadır. Ayrım gözetmeksizin yapılan bombardımanlar ve yapılan kara harekatları ile tüm savaş kuralları ihlal edilerek hastaneler, okullar, hatta Birleşmiş Milletler’in sığınakları dahi vurulmuş; 6 binden fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binin üzerinde sivil, acımasızca katledilmiş ve daha sayıları dahi bilinmeyen nicesi, enkaz altında bırakılmıştır” diye konuştu.

‘GAZZE’DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDA OLDUĞUMUZU VE VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLEDİĞİMİZİ BUGÜN BURADA TÜM DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ’

Tahiroğlu, Gazze’deki sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, “39 bebek küvöze oksijen sağlanmasına dahi imkan verilmeyerek öldürülmüştür ve daha nice hasta oksijen, ilaç, temiz su ve gıda sağlanamadığından öldürülmüştür. Ameliyatlar dahi elektriksiz, anestezisiz yapılmak zorunda kalınmış, içindeki tüm hastalar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneler adeta bir mezarlığa çevrilmiştir. Şimdiye kadar 26 hastane, 55 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kaldı. 56 ambulans hedef alındı, 207 sağlık çalışanı şehit edildi. Başta Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere onlarca doktor tutuklandı ve mesleklerini icra etmelerine imkan verilmedi, ‘Uluslararası Toplum’ aldatmasıyla Gazze’de sağlık sistemi bilinçli, sistematik ve planlı bir şekilde hedeflenerek yok edilmek istendi. Hastaneler, hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar bile saldırı altındayken işte biz hekimlere ve sağlıkçılara hem sağlık alanında hem de toplumsal alanda büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz de hem bu zulmü yapanları hem de buna sessiz kalanları insanlık için sessiz yürüyüşümüzle protesto ediyoruz. Gazze’deki sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu ve var gücümüzle desteklediğimizi bugün burada tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kanıksamayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız” dedi.