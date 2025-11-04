Kayseri'de HGS ile Otopark Ödeme Dönemi Başladı

Bu yeni sistem, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda şehir içi ulaşım hizmetlerinin daha modern, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. HGS ile yapılan ödemeler sayesinde sürücüler, otopark çıkışlarında otomatik ödeme gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilecek.

3 Kasım itibarıyla uygulamaya geçen HGS ile ödeme sistemi, şehir içi ulaşım hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sağlarken, park deneyimini de kolaylaştırıyor. Sürücüler, HGS ile ödeme yapmak istediklerinde parkmetre görevlisine bu tercihlerini belirtmeleri yeterli olacak.

Bu yenilik, hem trafik akışını olumlu yönde etkileyecek hem de kullanıcılar için ödeme süreçlerini daha pratik hale getirecek. HGS entegrasyonu, PTT iş birliğiyle otopark altyapısına entegre edilmiş olup, bu süreçte sağlanan katkılardan dolayı PTT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediliyor.

Kayseri'deki bu yeni uygulama, otopark hizmetlerinde modernleşme sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.