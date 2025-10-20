Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak

Kocasinan'da Sokak Hayvanları İçin Beş Yıldızlı Konfor

Yeni tesis, hem doğal yaşam alanları hem de modern konfor alanlarıyla sokak hayvanlarına adeta beş yıldızlı bir otel konforu sunacak. Erkilet Generalemir Mahallesi'nde inşa edilen bu merkez, tamamlandığında Kayseri'ye ve Türkiye genelinde örnek olacak bir proje olarak öne çıkıyor.

Hayvan Refahına Yönelik Önemli Adımlar

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla titizlikle tasarlandı. Tesis içinde yaklaşık 1.500 metrekarelik özel doğal yaşam alanı bulunacak; bu alanda hayvanlar özgürce dolaşıp oynayabilecekler. Ayrıca, modern klinikler ve veteriner hizmetleri sayesinde tedavi, barındırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülecek.

Bu proje, Kocasinan'ın hayvan refahı alanındaki iddialı çalışmalarının bir parçası olarak, sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan tesis, bölgedeki hayvanların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.