Kayseri'de Hıdrellez kutlandı
Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez Bayramı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Konferans Salonu’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte kutlandı. Düzenlenen şenliğe; Kayseri İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Düzenlenen program halk oyunları gösterisi ve mehter marşı dinletisi ile başladı. Ardından çeşitli oyunlar ve Sanatçı Hülya Şen’in bağlama dinletisi ile sona erdi.