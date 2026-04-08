Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ş.D. (27) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmala başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "hırsızlık" suçundan 23 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.