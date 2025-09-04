Kayseri'de Hitit dönemi eseri: İmamkulu Kaya Kabartması

Kaya kabartmaları, Anadolu Hitit İmparatorluğu’ndan günümüze ulaşan sanatsal kalıntılarının büyük bir bölümünü oluşturur. Günümüze ulaşan kabartmalar genellikle yolların yakınında ve ovalara bakan dağlık arazilerde bulunur. Kayseri’nin Develi ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İmamkulu Mahallesi Şimşekkaya mevkinde yer alan İmam Kulu Kaya Kabartması, Hititler döneminden günümüze kadar ulaşmayı başaran eserlerden bir tanesi. Tepesi yuvarlak bir kayanın yontulmasıyla oluşan anıtın üzerinde üç sahne resmedilmiştir. Sol tarafta elinde ve omuzunda yay ve mızrak olan bir erkek figürü mevcuttur. Rölyefin ortasında bir boğanın çektiği arabasında “Fırtına Tanrısı” yer alır. Tanrı figürünün hemen önündeki şekiller, “Halep’in Fırtına Tanrısı” şeklinde uzmanlar tarafından okunmuştur. Fırtına Tanrısı ve arabası üç dağ tanrısının eğilmiş başları üzerinde resmedilmiştir. Dağ tanrılarını da hayvan başlı varlıklar taşımaktadır. En sağdaki figürlerin ise ne olduğu henüz belirlenememiştir.