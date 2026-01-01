  • Haberler
  • Türkiye
  • Kayseri'de Hunat Camii'nde Tarihi Buluşma: 'Filistin'i Unutmuyoruz'

Kayseri'de Hunat Camii'nde Tarihi Buluşma: 'Filistin'i Unutmuyoruz'

2026 yılının ilk sabahında Kayseri, tarihi Hunat Camii'nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 'Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz' programı kapsamında yüzlerce Kayserili, sabah namazında bir araya geldi.

Kayseri'de Hunat Camii'nde Tarihi Buluşma: 'Filistin'i Unutmuyoruz'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının organize ettiği buluşmada, “Susmuyoruz, sinmiyoruz: Filistin’i Unutmuyoruz” çağrısına güçlü bir cevap verildi. Katılımcılar, hem manevi birlikteliği yaşadı hem de Filistin’e destek mesajı verdi.

Hunat Camii’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşma, hem yeni yılın ilk sabahına anlam kattı hem de Kayseri halkının ortak vicdanını yansıttı.

Ayrıca cami çıkışında Kızılay Kayseri Şubesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Polis ekipleri mahsur kalan 5 vatandaşı kurtardı
Polis ekipleri mahsur kalan 5 vatandaşı kurtardı
Sarız-Göksun arasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Sarız-Göksun arasında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
AFAD gönüllüleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
AFAD gönüllüleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Komiser Sinan Taplı, 'KADES uygulaması her kadının telefonunda olmalı'
Komiser Sinan Taplı, “KADES uygulaması her kadının telefonunda olmalı”
Milletvekili Genç: 'Kayseri karla değil, yönetim eksiğiyle mücadele ediyor'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Milletvekili Genç: “Kayseri karla değil, yönetim eksiğiyle mücadele ediyor”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kızak, tepsi ve naylonla karın tadını çıkardılar
Kızak, tepsi ve naylonla karın tadını çıkardılar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!