Kayseri'de Hunat Camii'nde Tarihi Buluşma: 'Filistin'i Unutmuyoruz'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının organize ettiği buluşmada, “Susmuyoruz, sinmiyoruz: Filistin’i Unutmuyoruz” çağrısına güçlü bir cevap verildi. Katılımcılar, hem manevi birlikteliği yaşadı hem de Filistin’e destek mesajı verdi.

Hunat Camii’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşma, hem yeni yılın ilk sabahına anlam kattı hem de Kayseri halkının ortak vicdanını yansıttı.

Ayrıca cami çıkışında Kızılay Kayseri Şubesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.