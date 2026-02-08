Kayseri’de hurma fiyatları 115 liradan başlıyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurma alımları da başladı. Ramazan ayında kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları, hurma fiyatlarında da artış yapmayacaklarını belirtmişlerdi. Kayseri’de ise en ucuz hurma olan İran ve Irak hurması 115 liradan satışa sunulurken, Medine hurması 660 liradan tezgahlarda yerini aldı. Hurma satıcısı Sami Çiğdem; glikoz şuruplu ve katkı maddeli hurmaların parlak olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Medine hurmasının en ucuzu 300 lira olduğunu belirten Esnaf Sami Çiğdem, “Ramazan yaklaşıyor; ben altı ay önce kaça satıyorsam şimdi de aynen devam ediyorum. Bizim toptan aldığımız yerler farklı söylüyorlar ama ben altı ay önce kaç liraya aldıysam şimdi de aynı paraya alıyorum. Medine hurmasının en düşüğü 300 lira, en yükseği ise 650 liradır. İran ve Irak hurmaları daha ucuzdur; onlar 115 liradır. Bende şu anda glikoz şurubu yok. O glikoz şuruplu dedikleri hurmalar İran, Irak ve o taraftan gelen hurmalardır. O hurmalar parlak olur; pırıl pırıl yanar ve canlı gözükür. Medine hurmasında kesinlikle böyle bir şey olmaz. Hurmaların hepsi doğaldır ve hiçbir katkısı yoktur; kesinlikle şurup bulunmaz. Arabistan’dan gelen hurmaların değişik tatları vardır ve hepsinin özellikleri farklıdır. Şu anda fiyatlarda bir değişiklik yok; altı ay önce kaça satıyorsam aynı fiyattan devam ediyorum. Fiyatlar 350, 300, 490, 500, 150 ve 200 lira şeklinde devam edip gidiyor; hepsi 300 ile 450 lira arasındadır. Müşteriler kabuksuz Mebrum hurmasından alacaklar. Safavi ve Hudri çeşitleri de vardır ama buradaki en güzel Medine hurması Mebrum diye geçer. Medine hurması genelde sert olur, kolay kolay yumuşamaz. Medine hurmaları içinde Sukkari çeşidi yumuşak olur; bunun dışındaki Hudri hurmaları da yumuşaktır” şeklinde konuştu.