Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi’nde Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahla karnından vurulan Alim D. ağır yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Alim D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Alim D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı vurarak kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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