Kayseri'de huzur uygulamaları: 17 bin kişi sorgulandı

Kayseri’de asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçesinde “Şehit PÖH Emre Albayrak” huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 bin 688 şahıs ve 6 bin 772 araç sorgulandı; 464 park/bahçe, 91 umuma açık alan ve 201 bağ evi kontrol edildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 81 adet fişek, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 8 adet Hacizli/Yakalamalı Oto ele geçirilirken; 9 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı ve 93 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan, 4 araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 159 bin 693 lira cezai işlem uygulandı.