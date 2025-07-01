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Kayseri'de 'Huzur' uygulaması: 16 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur' uygulaması kapsamında 16 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri'de 'Huzur' uygulaması: 16 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Huzur" uygulaması kapsamında; 5 bin 487 şahıs ve 2 bin 115 araç sorgusu yapıldı.

16 aranan şahıs polis ekiplerince yakalanırken, 5 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. 8 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. 
Öte yandan 1 trafikten çekme belgeli oto ve 1 Hacizli/Yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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