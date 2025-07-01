Kayseri'de 'Huzur' uygulaması: 16 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur' uygulaması kapsamında 16 aranan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Huzur" uygulaması kapsamında; 5 bin 487 şahıs ve 2 bin 115 araç sorgusu yapıldı.
16 aranan şahıs polis ekiplerince yakalanırken, 5 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. 8 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan 1 trafikten çekme belgeli oto ve 1 Hacizli/Yakalamalı oto ele geçirildi.