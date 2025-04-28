Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi

Planlanan Erciyes zirve tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilince, Ankara ve İzmir'den gelen gönüllüler de bu keyifli etkinliğe katılarak Yahyalı Aladağlar ve Hacer Ormanları'nda güzel bir kamp deneyimi yaşadılar.

Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde vakit geçirirken, arama kurtarma çalışmalarına dair deneyimlerini de paylaştılar. Bu tür etkinlikler, ekip ruhunu güçlendirmenin ve doğada birlikte vakit geçirmenin önemini vurguluyor.