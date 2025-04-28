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Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi

İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi, şehir dışından gelen İHH ekipleri ve Dağ Kurtları ile birlikte Yahyalı Hacer Ormanları'nda bir kamp düzenledi.

Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi

Planlanan Erciyes zirve tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilince, Ankara ve İzmir'den gelen gönüllüler de bu keyifli etkinliğe katılarak Yahyalı Aladağlar ve Hacer Ormanları'nda güzel bir kamp deneyimi yaşadılar.

Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde vakit geçirirken, arama kurtarma çalışmalarına dair deneyimlerini de paylaştılar. Bu tür etkinlikler, ekip ruhunu güçlendirmenin ve doğada birlikte vakit geçirmenin önemini vurguluyor.

Kayseri'de İHH Arama Kurtarma Ekibi Kamp Etkinliği Düzenledi

Haber Merkezi

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