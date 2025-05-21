Kayseri'de İhracat Odaklı Yeni Eğitim Programı Başlıyor
Ticaret Bakanlığı'nın girişimiyle, ihracatçıların bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan İhracat Akademisi, yükseköğretim ve kurumsal destekle yeni bir aşamaya geçiyor.
Bu önemli adım kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Kayseri’de ilk eğitimler 22 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak.
Etkinlik kapsamında, Bakanlık temsilcileri katılımcılara ihracat destekleri ve teşvikleri hakkında detaylı bilgiler sunacak. Program, Kayseri Ticaret Odası Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, saat 10.30’da başlayacak.
Girişimcilere ve ihracatçı firmalara yönelik bu önemli buluşmada, KOBİ ve kümelenme destekleri, fuar destekleri, markalaşma ve tasarım destekleri ile e-İhracat platformu gibi çeşitli konular ele alınacak. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi ile Eğitim İş Birliği Protokolü de imzalanacak.
Program Akışı:
- 10.30-11.00: Kayıt
- 11.00-11.40: Açılış Konuşmaları (Kayseri Ticaret Odası Başkanı, Erciyes Üniversitesi Rektörü, Kayseri Valisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı)
- 11.40-12.00: Protokol İmza Töreni
- 12.15-14.00: KOBİ ve Kümelenme Destekleri, Fuar Destekleri, Markalaşma ve Tasarım Destekleri, E-İhracat Destekleri