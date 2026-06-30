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Kayseri'de İhracat yüzde 9,5 ve ithalat yüzde 10,8 azaldı

TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kayseri'de İhracat yüzde 9,5 ve ithalat yüzde 10,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2026 verilerini yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

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