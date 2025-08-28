Kayseri'de İhracatta Yıllık Düşüş, Aylık Artış

Başkan Gülsoy, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta %1,10 oranında bir azalış yaşandığını ancak bir önceki aya kıyasla %16,12’lik bir artış olduğunu belirtti. İthalatta ise geçen yılın aynı ayına göre %9,53 artış, bir önceki aya göre ise %16,85 artış yaşandı. Yılın ilk yedi ayında toplam ihracat 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar olarak gerçekleşti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %1,92’lik bir artışı temsil ediyor.

İhracat Pazarları ve Sektörel Analiz

Kayseri’nin ihracat yaptığı başlıca ülkeler arasında Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fas, Polonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Azerbaycan yer alıyor. Sektörel bazda yapılan analizlerde, Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde artış gözlemlenirken, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri gibi alanlarda düşüş yaşandı.

İhracatın Ekonomik Önemi

Başkan Gülsoy, ihracatın ülke ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için en büyük silahlarımızdan biri ihracattır” dedi. Yüksek üretim maliyetleriyle mücadele eden ihracatçıların, finansmana erişim konusundaki zorluklarının altını çizen Gülsoy, emek yoğun sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulanmasının önemine değindi.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin üyeler için önemli bir destek sağladığını belirterek, ikinci nefes kredisinin bir an önce devreye girmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, ihracatın ivme kazanması için daha geniş kapsamlı ve düşük faizli kredi programlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası, ihracatçı üyelerinin pazar çeşitliliğini artırmak adına çeşitli faaliyetler yürütüyor. Gülsoy, tüm zorlu koşullara rağmen Türk ürünlerinin global pazarda var olabilmesi için çaba gösteren firmalara ve çalışanlara teşekkür etti.