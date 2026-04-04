Kayseri'de 'İhtisas Akademi' Konferansı için Mevlüt Çavuşoğlu Geliyor

Kayseri Üniversitesi, TÜGVA Kayseri Üniversiteler Koordinatörlüğü tarafından 6 Nisan 2026 Pazartesi günü düzenlenecek İhtisas Akademi Açılış Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Konferansın konuşmacısı, Türkiye’nin dış politika alanındaki deneyimli ismi Mevlüt Çavuşoğlu olacak. Etkinlik, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de başlayacak.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İ. Vefa Bayırbaş, yaptığı açıklamada, “İhtisas Akademi, gençlerin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan bir program. Bu açılış konferansında değerli bir devlet adamını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri İhtisas Akademi, üniversite öğrencilerine yönelik seminerler, atölyeler ve eğitim programlarıyla şehirdeki akademik hareketliliğe yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.