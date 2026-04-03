  • Kayseri'de iki aile arasındaki kavgada 2 araç kurşunlandı

Kayseri'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 araç tabancayla kurşunlandı. Kavgada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 12:00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 38 JL 794 plakalı otomobil ile 38 NT 428 plakalı hafif ticari araçta bulunan ve  isimleri henüz öğrenilemeyen aile üyeleri, tabancayla birbirlerine ateş açtı. Kurşunlar araçlarda hasara yol açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin soruşturması sürüyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Doğum izni süresi uzatılıyor
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden 'Tecrübeden Liderliğe' söyleşisi
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden “Tecrübeden Liderliğe” söyleşisi
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri'den 2 Tutuklama
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri’den 2 Tutuklama
Kayseri'den Filistin için Vicdan Çağrısı: 'Zulme Karşı Susmayacağız'
Kayseri’den Filistin için Vicdan Çağrısı: “Zulme Karşı Susmayacağız”
Nalçık Bulvarı'nda kaza: 6 yaralı
Nalçık Bulvarı’nda kaza: 6 yaralı
