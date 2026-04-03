Kayseri'de iki aile arasındaki kavgada 2 araç kurşunlandı

Olay, saat 12:00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 38 JL 794 plakalı otomobil ile 38 NT 428 plakalı hafif ticari araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen aile üyeleri, tabancayla birbirlerine ateş açtı. Kurşunlar araçlarda hasara yol açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin soruşturması sürüyor.