Kayseri'de iki Bulvarı birbirine bağlayan yol 6,5 km tasarruf sağlıyor

Ulaşımı daha konforlu hâle getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Yeni bulvar ile bölgenin değerine değer kattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlayan bu yeni yol, sadece bir asfalt hattı değil; Kayseri’nin geleceğine uzanan modern bir ulaşım aksıdır. Kritik bir bölgede yer alan bu bulvar, şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlattı, ulaşımda konforu artırdı ve hemşehrilerimize büyük kolaylık sağladı. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan’ı güzelleştirmek ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası ortaya çıkarmaktır. Bu proje, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinden sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü azaltacak olan bu güzergâh, şehrimizin ciddi manada trafik akışını hızlandıracak. Yeni bulvar, şimdiden rahat bir nefes aldırırken bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan’ın ve şehrin estetiğine katkı sağlayan yeni bulvar, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkân tanıyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Belediyenin çok güzel yatırım yaptığını ifade eden vatandaşlar ise, “Buralar daha önce tarla ve gecekonduydu. Gecekonduları yıktılar ve süper bir yol yaptılar. Hiç hayal etmiyorduk. Bu bize büyük bir sürpriz oldu ve hem de mahallemizin değeri arttı. Yeni bulvar sayesinde bölgemiz canlandı. Ayrıca ulaşım noktasında bizim işimizi çok iyi kolaylaştırdı. Geleceğin 50 ve 100 yılına hizmet edecek şekilde düşünülmüş ve planlanmış. Hem çok geniş hem çok konforlu bir ulaşım olmuş. Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz. Bölgemizin ara sokaklarının her yeri yeniden asfaltlandı. Her tarafa yeşil alan ve park yaptı. Daha başkanımızdan ne isteyebiliriz? Özellikle Türkiye’nin çoğu yerinde böyle duble yollar bile yok. Bu yol bizim mahallemize yapıldı. Ne diyebiliriz başka? Özverili hizmetlerle çalışan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanımızın işi gücü rast gitsin.” diye konuştu.