Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat

Mithatpaşa Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisi ve hayır dualarıyla karşılandı. Her yeni yatırımın Kayseri’yi daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldığına değinerek; “Bulunduğu kritik konum nedeniyle bu yeni ulaşım aksı, Kayseri’nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak ve yaşam konforunu artıracak. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlayan bu dev proje, 6,5 kilometrelik yol tasarrufu da sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında bölge, sadece ulaşım açısından değil; çevre düzenlemesi ve park çalışmalarıyla da yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu eser, sadece bir yol değil, aynı zamanda Kayseri’nin geleceğe atılmış en büyük adımlarından biridir. Bu çalışmalarla, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır bir bulvar ortaya çıkıyor. Hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla şehrimizi daha yaşanabilir bir geleceğe hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.