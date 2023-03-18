Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında yaşanan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

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  • 18.03.2023 18:29
  • Güncelleme: 18.03.2023 18:29
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Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Beşparmak Apartmanı önünde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi bıçakla 1 kişi ise başından sopa ile yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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