Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
(RHA)- Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Güneş Sokakta meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada iki araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin itibarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.