Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri-Niğde yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde yolundaki Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Merkezi

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