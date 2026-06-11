Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri-Niğde yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde yolundaki Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.