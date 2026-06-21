Kayseri’de iki otomobil çarpıştı; Nevşehirli uzman çavuş hayatını kaybetti

(RHA)-

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Nevşehirli uzman çavuş Mehmethan Neslihanoğlu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Pınarbaşı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler uzman çavuş Mehmethan Neslihanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İki araçta bulunan 5 yaralı ise sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Neslihanoğlu, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uzman çavuşun cenazesi memleketi Nevşehir’in Kozaklı ilçesine getirildi. Kanlıca Mahallesinde kılınan cenaze namazına, Neslihanoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Neslihanoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

