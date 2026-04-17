Kayseri'de iki sucuk firmasında kanatlı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. İki firma da Bakanlık tarafından yayınlanan listede daha önce de yer alırken firmalara ait sucuk ürünlerinde kanatlı eti olduğu açıklandı.

Firmalar ve belirlenen uygunsuzluklar ise şu şekilde;

‘Zirve Sucuk ve Pastırma-Ramazan Helvacı’ firmasına ait ‘Zirve’ markasının ‘Premium Dana Sucuk’ ürününde ‘Kanatlı Eti Tespiti’ belirlendi.

‘DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Unvanı; Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)’ firmasına ait ‘Hakimiyet’ markasının ‘Isıl İşlem Görmüş Piliç Kuvez Sucuk’ ürününde ‘Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti’ olduğu açıklandı.