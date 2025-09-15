Kayseri'de 'İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, güvenlik güçlerinin çalışmaları, alınan önlemler ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler gibi konular ele alındı.