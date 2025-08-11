Kayseri'de İlahi Denge: Kadın - Erkek Nüfusu Denkliğini Koruyor

Kayseri'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, kadın nüfusu erkek nüfusuna yakın bir oranda seyretmesi ilahi dengeyi gözler önüne serdi. Kentteki erkek nüfusu 725 bin 633, kadın nüfusu ise 726 bin 825 olarak kaydedildi. Böylece kadın nüfusu, erkek nüfusunu çok az bir farkla 1,192 kişiyle geride bıraktı.

Kayseri'nin toplam nüfusu 1 milyon 452 bin 458'e ulaşırken, kadın ve erkek arasındaki bu yakınlık, ilahi dengenin önemli bir göstergesi olarak, toplumsal yapının dengede kalmasına katkı sağlıyor. Nüfus artışının devam ettiği bu şehir, ilahi dengeyi koruyarak sosyal dinamiklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu durum, toplumun her kesiminde eşitlik ve uyumun önemini bir kez daha vurguluyor.

Dünyada yaşanan, savaşlar, kıtlıklar ve salgın hastalık oranlarına rağmen dünya nüfusunda da aynı dengeyi gözlemlemek mümkün.