Kayseri'de İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

İl ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen hizmetlerde birlik ve beraberliğin sağlanması, hizmet verimliliğinin artırılması ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurum çalışmalarıyla ilgili çeşitli konular ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müftüsü Ayvaz, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek yürütülen hizmetlerde özverili çalışmanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.