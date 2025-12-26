Kayseri’de ilk 11 ayda 1384 şirket kuruldu, 364 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), 2025 Kasım ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Kayseri’de 2025 Kasım ayında 138 şirket, 1 kooperatif ve 20 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 27 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edildi. Kasım ayında 33 şirket, 6 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

Kayseri’de 2025 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık verileri incelediğimizde ise 1384 şirket, 16 kooperatif ve 275 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 339 şirket ve 24 kooperatif tasfiye edildi. 364 şirket, 21 kooperatif ve 177 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı. Buna göre Kayseri'de 2025 yılında kurulan her 4 şirketten 1'i kapandı.