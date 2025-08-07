Kayseri’de ilk 7 ayda 5 bin 389 kaza meydana geldi: 22 ölü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı (EGM) 2025 yılının ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazaları bilançosunu açıkladı. EGM’nin verilerine göre Kayseri’de 2025 yılının ilk 7 ayında 2 bin 778 ölümlü yaralanmalı kaza, 2 bin 611 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 5 bin 389 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken 4 bin 236 kişi de yaralandı.

EGM verilerine göre 2025 Temmuz ayında ise 575 ölümlü veya yaralanmalı kaza, 392 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 967 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 866 kişi de yaralandı.

TÜRKİ’YE DE 376 BİN 233 KAZA MEYDANA GELDİ: BİN 401 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

EGM raporuna göre; Türkiye’de 2025’in Temmuz ayında 240 ölümlü kaza, 28 bin 406 yaralanmalı kaza ve 33 bin 426 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 62 bin 72 kaza meydana geldi. Temmuz ayında Türkiye’de meydana gelen kazalar sonucunda 276 kişi hayatını kaybederken 41 bin 491 kişi de yaralandı.

2025’in ilk 7 ayında açıklanan verilere göre; Türkiye’de bin 198 ölümlü kaza, 157 bin 906 yaralanmalı kaza ve 217 bin 129 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 376 bin 233 kaza meydana geldi. İlk 7 ayda meydana gelen kazalarda Türkiye genelinde bin 401 kişi hayatını kaybederken 226 bin 535 kişi de yaralandı.

EGM: TRAFİK KAZALARININ ÇOĞUNLUĞU AŞIRI HIZ VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HATASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre, ülke genelinde trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları şu şekilde: Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma. Dönüş kurallarına uymamak. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak. Kırmızı ışık ve görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak. ‘Taşıt giremez’ trafik işareti bulunan yerlere girmek. Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak. Aşırı hızlı araç kullanmak. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek. Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Öte yandan ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına en çok karışan araç bisiklet oldu. Bisikleti ise at arabası ve motorlu bisiklet takip etti.