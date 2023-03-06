Kayseri’de ilk evlenme yaşı oranları açıklandı

TÜİK, 2022 yılı il ve cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı verilerini açıkladı. Yayınlanan verilere göre Türkiye’de 2018 yılından ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,8, kadınlarda ise 24,8 oldu. 2019 yılında erkeklerde 27,9, kadınlarda 25,0, 2020 yılında erkeklerde 27,9, kadınlarda 25,1, 2021 yılında erkeklerde 28,1, kadınlarda 25,4, 2022 yılında ise erkeklerde 28,2, kadınlarda da 25,6 oldu.

Kayseri’de ise 2018 yılından ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,1, kadınlarda 23,9 oldu. 2019 yılında erkeklerde 27,2, kadınlarda 24,3, 2020 yılında erkeklerde 27,3, kadınlarda 24,4, 2021 yılında erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,7, 2022 yılında ise erkeklerde 27,5, kadınlarda da 24,9 oldu.