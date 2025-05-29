Kayseri'de İlk Kez Hacılar'da Uygulandı

Program; Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı, kurum müdürleri, UMKE, 112 Acil, İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi konusunda farkındalık oluşturdu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan: “Erken Yaşta Kazanılan Sağlık Bilinci Tüm Yaşama Yön Verir”

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlıklı nesillerin ancak erken yaşta kazandırılan sağlık bilinciyle mümkün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün burada ilkokul çağındaki öğrencilerimizle bir araya gelerek, onlara erken yaşta sağlık bilincini kazandırmayı, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini anlatmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsetmeyi amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşta kazanılan bu alışkanlıklar bireyin tüm yaşamını olumlu yönde şekillendirmektedir. Bu anlayışla, 18 Nisan 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde uygulanacak ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programı hayata geçirilmiştir.”

İl Millî Eğitim Müdürü Esen: “Çocuklar Sağlıklı Toplumun Temelidir”

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise yaptığı açıklamada, projenin yalnızca bireysel sağlık değil, toplumsal sağlık açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Esen, konuşmasında çocuğun yalnızca bir birey değil, aynı zamanda yaşadığı çevrede bir sağlık elçisi olduğunu ifade ederek, eğitimin ve farkındalığın aileye ve topluma yayıldığını belirtti.

Bostancı: “Geleceği Şekillendirmek Bugünden Başlar”

Hacılar Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı da yaptığı değerlendirmede, sağlıklı nesiller yetiştirmenin temellerinin bu tür programlarla atıldığını söyledi. Bostancı, çocukların küçük yaşta sağlıkla ilgili kazanımlar elde etmesinin uzun vadede daha sağlıklı bir toplum oluşturacağının altını çizdi. Hacılar olarak böyle önemli bir projeye Kayseri’de ilk ev sahipliği yapan ilçe olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Sağlıklı Toplumun Temeli Okullarda Atılıyor”

Etkinlik boyunca öğrencilere; hijyen, ilk yardım, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmeler yapılırken, uygulamalı eğitimler ve tanıtım stantları da kuruldu. UMKE ve sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği sunumlar öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program sonunda yetkililer, okul yöneticileri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.