Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

Kayseri'de ramazanın ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

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  • 22.03.2023 22:09
  • Güncelleme: 23.03.2023 09:32
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Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ramazanın ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Yarın başlayacak olan ramazanın ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Şehrin en eski camilerinden olan Hunat Camii’nde de ilk teravih namazı ile beraber yoğunluk yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti.

Teravih namazı nedir?

Teravih namazı, Ramazan ayının gecelerinde kılınan bir nafile namazdır. Bu namazın kılınması, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır ve sabah namazına kadar devam eder. Bu namaz, Ramazan ayı boyunca her gece kılınır ve cemaatle birlikte kılınması tavsiye edilir.

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İHA

Kayseri Gündem
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