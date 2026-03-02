Kayseri’de İlk ve Tek Çevreci Asfalt Freze Aracı Hizmete Girdi

Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla edindiği asfalt freze makinesi, 500 bin avro değerindedir. Bu araç, çevre dostu özellikleri sayesinde geri dönüşüm sürecine katkıda bulunarak, atık asfaltların yeniden kullanılmasını sağlıyor. Böylece hem çevrenin korunmasına yardımcı oluyor hem de ekonomik fayda sağlıyor.

Kendi Kendine Yeten Bir Belediye

Kocasinan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiren bir asfalt plentine sahiptir. Bu tesis, yaklaşık 214 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş olup, Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip asfalt üretim tesisidir. Çevre dostu asfalt plenti, saatte 240 tonluk kapasitesiyle hızlı ve kaliteli üretim imkanı sunmaktadır.

2020 yılında faaliyete geçen laboratuvar, asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için kurulmuştur. 2023 yılında hizmete giren Agrega Üretim Tesisi ise asfalt için gerekli malzemeyi üretmektedir. Kendi taş ocağında üretilen agrega ile asfalt tesisinde yapılan üretim, Kocasinan’ın yollarının yenilenmesine olanak tanımaktadır.

Yerel Ekonomiye Katkı

Kocasinan Belediyesi, hizmet satın alma yerine kendi araç filosunu genişleterek, asfalt sökme aracını da filoya dahil etmiştir. 2023 yılında hizmete giren asfalt freze makinesi, yalnızca Kocasinan Belediyesi’ne aittir ve bu sayede şehirdeki altyapı çalışmalarında önemli bir rol üstlenmektedir.

Başkan, yapılan yatırımlarla ilçenin geleceğe daha iyi taşındığını vurgulayarak, bu tür hizmetlerin Kayseri’nin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etmektedir. Kocasinan Belediyesi, çevre dostu projeleriyle şehri her yönüyle ileriye taşımaya devam etmektedir.