Kayseri'de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde sandıklar açılmaya başlandı. Kayseri'de ise yüzde 19,67 sandık açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın sayılan oyların yüzde 67,21'ini alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24,95 oy aldığı görülüyor. Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı önde görünüyor.

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  • 14.05.2023 19:48
  • Güncelleme: 14.05.2023 19:48
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Kayseri'de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi 17:00 sona erdi. Okullarda oy sayım işlemi tamamlanırken, yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte partilerin ve cumhurbaşkanı adayların aldıkları oylar da açıklanmaya başladı. 

Kayseri’de şu ana kadar 556 sandık (yüzde 17,51) açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayılan oyların yüzde 67,02’sini Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25,09’unu Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 7,67’sini Sinan Oğan ve yüzde 0,41’ini ise adaylıktan çekilen Muharrem İnce almış görünüyor.

Milletvekilliği seçiminde ise; AK Parti yüzde 45,84, MHP yüzde 23,18, CHP yüzde 13,20, İYİ Parti yüzde 9,01, Yeniden Refah yüzde 2,55, BBP yüzde 1,30 oy almış görünüyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde Kayseri genelinde oyların sayılmasına devam ediliyor.

1ha

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