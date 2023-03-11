Kayseri'de ilkbaharın müjdesi ağaçlar çiçekler açtı

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Cemre, ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, sonuncusu ise 6 Mart 2023 günü toprağa düştü. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor. Kayseri’de de hava sıcaklığında artış yaşanırken meyve ağaçları çiçeklenmeye başladı.

Badem, kayısı türü ağaçlar meyveye dururken bir taraftan da sıcaklığın düşme ihtimali ve don riski düşündürüyor.