Kayseri'de ilkokulun kapatılmasına veli ve öğrencilerden protesto

Talas ilçesinde faaliyet gösteren Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulunun kapatılması ve öğrencilerin başka okullara nakil edilmesi kararına karşı çıkan veliler, okul önünde tepki gösterdi. Veliler, ‘Okuluma dokunma’ sloganları atarak pankart açtı.

Topluluk adına konuşan öğrenci velisi Nilgün Arslan; “Bugün burada sadece bir okul binası için değil; çocuklarımızın geleceği, mahallemizin kalbi ve eğitim hakkımız için toplanmış bulunmaktayız. Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulunun kapatılması ve öğrencilerinin başka okullara dağıtılması kararı, sadece teknik bir düzenleme değil, büyük bir mağduriyetin başlangıcıdır. Yüzlerce öğrencinin düzenini bozacak, aileleri mağdur edecek ve köklü bir eğitim kültürünü yok edecek bir adımdır. Eğitim, bir toplumun can damarıdır. Bir okulu kapatmak, o mahallenin kalbini durdurmaktır. Çocuklarımız alıştıkları ortamdan, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından koparılmak isteniyor. Eğitim sadece dört duvar değildir; bir aidiyet duygusudur. Bu karar, çocuklarımızın psikolojik gelişimini ve akademik başarısını doğrudan tehdit etmektedir. Yetkililere sesleniyoruz: Okulumuzun kapısına kilit vurmak, sorunları çözmek değil, yeni sorunlar yaratmaktır. Bizler veliler ve mahalle sakinleri olarak soruyoruz: Yüzlerce öğrencinin ve ailenin hayatını etkileyecek bu karar alınırken kime danışılmıştır? Bu kararın pedagojik ve sosyal gerekçesi nedir? 'Bir okul açan, bir hapishane kapatır.' Bizler yeni okullar açılmasını beklerken, mevcut okulumuzun elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Fatma Mustafa Hasçalık Okulunun kapatılması ve dağıtılması kararı derhâl durdurulmalıdır. Eğitim-öğretime kendi binamızda, kendi öğretmenlerimizle devam etmek en doğal hakkımızdır. Bizler çocuklarımızın geleceği için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Buradan yetkilileri sağduyuya davet ediyor, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.